عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تكشف عن شكل جي ميل الجديد قريبا.. شاهد كيف سيبدو

السبت 2 يوليه 2022

الخليج 365

كانت قد بدأت شركة جوجل في اختبار الوجه الجديد لموقعها للرسائل الإلكترونية "جي ميل" في فبراير الماضي، عبر نطاق محدود من المستخدمين.



ووفق موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، موقع جي ميل، في تصميمه الجديد سيدعم مجموعة متنوعة من خدمات الرسائل والمحادثات تشمل خدمة Meet، وخدمة CHAT، التي ستحل محل خدمة "هانج آوتس " التي تحيلها جوجل للتقاعد نهاية العام الجاري.

وطوال الأشهر الماضية كان التصميم الجديد لـ "جي ميل" متاح لعدد محدد من المستخدمين والمطورين لاختباره، وتستعد جوجل قريبا لتعميمه لعدد أكبر من المستخدمين.

ونشر "ذا فيرج" لقطات تكشف عما سيبدو عليه تصميم "جي ميل" الجديد، يظهر تطويرا لخانات إنشاء الرسائل وخانات البريد الوارد، مع تحسين لأسلوب ظهور الأيقونات الخاصة بجهات الاتصال والدردشة.

تقاعد "هاند آوتس"

بعد ما يزيد عن 10 سنوات من تفعيلها، أعلنت شركة جوجل عن أنها ستوقف خدمة المحادثات "هانج آوتس " بحلول نهاية عام 2022 الجاري.

وخاصية جوجل "هانج آوتس " أو "هانك آوتس "، هي ‏ خدمة للتواصل عبر الإنترنت، تضم المحادثة الفورية والتواصل عبر الفيديو، تم تطويرها من قبل شركة جوجل وتم إطلاقها في 15 مايو عام 2013.

ووفق موقع "ذا نكست ويب"، أعلمت جوجل مستخدمي هذه الخدمة، بالبدء في نقل تعاملاتهم للتطبيق الذي سيحل محلها، وهو تطبيق Chat للمحادثات عبر الهواتف الذكية، وخاصية Chat in Gmail عبر أجهزة الحاسوب.

وتبدأ جوجل في إجراءات نقل العمل لتطبيق Chat على الويب بداية من يوليو المقبل، مع تحديدها للموعد النهائي لوقف خدمة هان آوتس في شهر نوفمبر المقبل.