شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية كويتية تونسية حول مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية في خضم التحديات التي تفرضها التوترات الراهنة في العلاقات الدولية.

جاء ذلك على هامش زيارته إلى لبنان، الجمعة، لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر، السبت ببيروت.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية- في بيان- أن اللقاءين سمحا باستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر مع هذين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لقمة الجزائر وأهميتها في الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى آفاق واعدة تضمن إعلاء قيم التضامن والتعاون، كما توجها بأخلص التهاني للجزائر قيادة وشعبا؛ بمناسبة حلول الذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها.

وبحسب البيان، التقى الوزير الجزائري مع العديد من نظرائه، وكذلك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني على شرف رؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري.