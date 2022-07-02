شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب واليابان يوقعان اتفاقية بقيمة 22 مليار ين ياباني لدعم التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المغرب واليابان، اليوم الجمعة بالرباط، على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.

ويهدف البرنامج، الذي وقعه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير المفوض لليابان لدى المغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، تاكاشي إيطو، إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات، وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر.