شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تخصص 3 مواقع لاستقبال طلبات التطويف بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للتطويف، 3 مواقعَ لتقديم خدمات التطويف لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن برامجها لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن الإدارة خصصت 3 مواقع رئيسيةَ يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم وهي (باب الملك فهد، باب أجياد، باب السلام) تسهيلاً وتيسيراً عليهم في أداء نسكهم بكل اطمئنان.

وأفاد بأنه يوجدُ أكثرُ من 100 مطوفٍ تقومُ الإدارةُ بالإشراف عليهم مؤهلين بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج ومهارات التعامل والتواصل مع ضيوف الرحمن، يَشرُفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء نسكهم، وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ضرورة تَقَيُّدِ المطوف بالإجراءات الاحترازية في أثناء تقديمه الخدمة.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن جهودها الاتصاليّة والتوعويّة، لموسم الحجّ للعام الجاري 1443هـ، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للاوقاف مبادرة توعويّة نوعيّة تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم لأداء مناسك الحج، وتحتوي على 13 دليلاً تفصيلياً يتناول الموضوعات التي تهمّ الحجّاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://guide.haj.gov.sa/.

وتأتي هذه الأدلة التوعوية متوافقةً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتسهيل رحلة حجّاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانيّة بطمأنينة ويسر، عبر الإجابة عن كافة تساؤلاتهم من خلال لغات مُتعددة تتجّاوز 14 لغة عالميّة ضمن أكثر اللغات الحيّة استخدامًا بين ضيوف الرحمن، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة للمحافظة على صحة وسلامة الحجيج وحقوقهم.

وتتضمن هذه الأدلة التوعويّة التي يصل عدد ترجماتها إلى 182 دليلًا على كافة المعلومات والتوجيهات الشرعيّة والصحيّة والإجرائيّة والتنظيميّة، بلغة مُبسطة وصور ورسومات تفصيليّة، لتسهيل قراءتها والاحتفاظ بها، كما تتميز بكونها مصممة بطريقةٍ فنيّة جاذبة، ومدعمة بمجموعة كبيرة من الصور والرسومات التوضيحية، إضافة إلى مجموعة من المقاطع المرئية التعليمية، وتوفر إمكانية الاستماع الصوتي لها.

وتسعى وزارة الحجّ والعمرة السعودية من خلال هذه المبادرة وغيرها إلى خدمة ضيوف الرحمن على النحو الذي يُحقق لهم أداء المناسك بالطريقة المثلى التي يتطلع لها قاصدي بيت الله الحرام للحج، ويُمكن استعراض الأدلة عبر كافة أنواع وأنظمة الأجهزة الذكية في كل مكان وزمان وعلى مدار الساعة؛ دون مقابل مادي، وقد وصل مجموع عدد صفحات الأدلة التوعويّة بعد الترجمة إلى 10.178 صفحة.

من جانب آخر، أطلقَتْ وزارةُ الإعلامِ السعودية المركزَ الإعلامي الافتراضي لموسم حج 1443 هـ، الذي يهدفُ إلى توحيد الجهود الإعلامية، وبثِّ المحتوى الإعلامي المواكب لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

ويعملُ المركزُ الإعلامي الافتراضي كمنصة إلكترونية، يتم من خلالها تقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية للأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام، والمتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه،عبر رفع المواد الإخبارية والصور والفيديوهات بجودتها الأصلية ليستفيد منها أكثرُ من 725 إعلاميًّا مسجلاً بالمنصة من داخل المملكة وخارجها، ويمثلون وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية والمحلية.

ويتزامن انطلاقُ أعمال المركز الإعلامي الافتراضي مع بدء مهام غرفة العمليات الإعلامية، التي تضمُّ عدةَ فرق عمل، وهي فريق المؤتمرات الصحفية الذي يعملُ على الإيجاز اليومي لموسم الحج، وفريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات،وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي، وفريق الرصد والتقارير، بكوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددها 35 شابًا.

وكانتْ غرفةُ العمليات الإعلامية قد أطلقَتْ أعمالَ المركز بتطوير هوية الحج "بسلام آمنين" بشكل يعكسُ اهتمامَ المملكة بسلامة الحجاج وأمنهم، فيما أعدت دليلًا إرشاديًّا يتضمنُ المعلوماتِ الخاصةَ باستخدام الهوية التي تُمَكِّنُ جميعَ الأجهزة والجهاتِ من الاستفادة منها.