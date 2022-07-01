شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية": 1500 متطوع يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية مشاركتها من خلال برنامج "سواعد الصحة" بـ 1500 متطوع؛ لتقديم خدمات تطوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1443هـ، في حملة تحت شعار "لبيك تطوعاً وعبادة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم/ الجمعة/، أن الكوادر المشاركة تشمل العديد من التخصصات العلاجية والوقائية والخدمات المساندة، ويتمتعون بقدرٍ عالٍ من المهارات والخبرات التي تؤهلهم لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات، حيث يُوجَدون في شتى المواقع التي تخدم الحجاج ويغطون جميع المشاعر المقدسة وأماكن وجود الحجاج.

في سياق متصل.. أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مواصلة تقديم الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي، وتسخير الجهود كافة حرصاً على توفير أرقى الخدمات لهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وجهزت الوكالة المصليات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي والساحات الخارجية، وخصصت 10 مصليات في أنحاء المسجد كافة، منها 3 مصليات في التوسعة الشمالية، و3 مصليات في التوسعة الغربية، و3 مصليات في التوسعة الشرقية، كما هيأت غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ 100 شخص، إلى جانب توفير ورش متنقلة لخدمة العربات في الساحة، ومواقف خاصة في مبنى الوكالة.

كما تابعت جاهزية غرفة الصم والبكم ومراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ زيارات تقويمية لهم للمسجد ومرافقه، بِالإضافة إلى توفير مصاحف بلغة برايل لتسهيل القراءة عليهم وتوفير شتى الأدوات والعربات المتطورة بالعالم لخدمتهم.

وعلى صعيد متصل.. أقامَتْ وزارةُ الداخليةِ السعودية معرضًا تعريفيًّا بالمركز الوطني للعمليات الأمنية ومبادرة طريق مكة، استعرض الخدماتِ الأمنيةَ والإنسانيةَ الرائدةَ المقدمةَ لضيوف الرحمن، وما يقومُ به "مركزُ 911" من استقبال ومعالجة البلاغات الأمنية والإنسانية للمتصلين كافة.

من جهته.. أعلن البريد السعودي "سبل" تقديم خدماته اللوجستية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام، من خلال شحن طرود تمور المدينة إلى مختلف دول العالم، الأمر الذي وفر على الحاج عناء حملها ونقلها إلى مكاتب البريد أو شركات الشحن.

بدورها.. بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ برامجها المهنية والتقنية؛ لتعزز مفهوم التقنية في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام، ومنها مبادرة (استعد) لتقديم برامج تطويرية تخصصية في مجالات إدارة الحشود والصحة والسلامة المهنية، ومبادرة (آمن) لمساندة فرق التفتيش للمخيمات من خلال تقديم الاستشارات التقنية والفنية لتقييم سلامة المواقع والمرافق والمعدات، ومبادرة (إرشاد) لتقديم الدعم التقني والمهني في الباصات، فضلا عن مبادرة (الباحث التقني) للمشاركة في أعمال البحث الميداني والتطوير.

وفي السياق.. أطلقت النقابة العامة للسيارات في السعودية منصة "ضيف" لخدمة ضيوف الرحمن، وتفعيل الجانب التقني في إنجاح سير حركة النقل بذكاء وأمان خلال موسم حج هذا العام، حيث تقدم خدمات نوعية ورقمية من عمليات إدارية والتحكم والجدولة لما يقارب الـ 17 ألف حافلة مستخدمة في المشاعر المقدسة وما يزيد على مليوني حاج، وتم تزويد المنصة بمنصة "ويب" ضخمة و"GPS" تتيح للمستخدمين ذوي الصلاحية مراقبة عمليات النقل والتوقع وتحركات الحافلات لضمان سلامة ضيوف الرحمن.