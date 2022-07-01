أحمد أبو الغيط يستقبل نوابا من "الجبهة السيادية من أجل لبنان"

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عدداً من النواب اللبنانيين فى التكتل المُسمى بـ "الجبهة السيادية من أجل لبنان"، وذلك بمقر إقامته فى بيروت التى وصل إليها ظهر اليوم الجمعة، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى التشاورى العربى الذى يُعقد بالعاصمة اللبنانية غداً السبت.

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام أن اللقاء مع النواب اللبنانيين، الذين كان على رأسهم اللواء النائب أشرف ريفي، كان يهدف إلى وضع الجامعة العربية فى صورة التطورات الجارية فى لبنان فى المرحلة الحالية، وفى أعقاب الانتخابات التى جرت فى مايو الماضي، والسعى إلى تأليف حكومة جديدة.

وأضاف رشدى أن أبو الغيط استمع باهتمام إلى قراءة النواب اللبنانيين للأوضاع فى البلاد، وشدد على أن سيادة لبنان معنى مهم يتعين التمسك به، مُضيفاً أن الجامعة العربية حريصة على مواكبة لبنان فى كافة المحطات المهمة التى يمر بها، وأن الأولوية اليوم تنصب على كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء التى يواجهها المواطنون وكذلك الاستحقاقات الوشيكة وفى مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

جدير بالذكر أن أبو الغيط يُشارك غداً فى الاجتماع الوزارى التشاورى الذى تستضيفه العاصمة اللبنانية، والذى يُعد مناسبة دورية لتبادل الرأي، وتعزيز التنسيق بين وزراء الخارجية العرب.