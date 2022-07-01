شكرا لقرائتكم خبر عن "البيشمركة" تنفي الإعلان عن نتائج تحقيقات الهجوم على حقول الغاز في السليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، إعلان النتائج النهائية لحادث الهجوم الصاروخي على الحقول النفط والغاز في السليمانية، شرق الإقليم.

وقال مصدر في الوزارة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - : إن "هناك لجنتين للتحقيق شكلتا من قبل الحكومة الاتحادية والأخرى من حكومة الإقليم وهناك تنسيق تام بين اللجنتين حول هذا الموضوع"، لافتًا إلى أنه "حتى الآن لم تتوصل اللجنتان إلى نتيجة نهائية ولم تعلنا أي شيء رسمي حول نتائج تحقيقاتهما بشأن الهجمات على حقل (كورمور) الغازي في ناحية قادر كرم التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية".

وأكد أن "كل ما أعلن عنه من قبل الوسائل الإعلامية غير دقيق".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في وقت سابق عن تعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية إلى قصف صاروخي هو الثالث من نوعه، فيما أكد رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني وجود تواصل دائم مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن الهجمات المتكررة على الإقليم.