شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الوضع في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عصر اليوم في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.

شارك في اللقاء سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور ورئيس "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن.