شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسي ينقذ 100 شخص وينتشل 3 جثث أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة الأمن التونسية من إنقاذ 100 شخص أثناء محاولتهم القيام بهجرة غير شرعية، إلى جانب انتشال 3 جثث إثر تعرض المركب الذي كانوا يستقلونه للغرق.

وقال الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في تصريح له اليوم الجمعة، إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل, والوسط والجنوب من نجدة وإنقاذ 100 شخص من بينهم 72 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، إلى جانب انتشال 3 جثث، نتيجة تعرض مركبهم للغرق، لافتا إلى أن النيابة العامة قررت اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الأشخاص المقبوض عليهم.