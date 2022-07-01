شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وقبرص يبحثان القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية جمهورية قبرص ايوانيس كاسوليديس، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الجمعة/ أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - العلاقات الاستراتيجية الإماراتية القبرصية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الإماراتية القبرصية والحرص على تعزيز التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، فيما أكد كاسوليديس اعتزاز بلاده بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها مع الإمارات وتطلعها لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا.