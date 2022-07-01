شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إتاحة سفر الأشخاص من حاملى الجوازات للخارج دون تسجيل خصائص حيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، على أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى، وقالت «الجوازات»: «من لديه جواز سفر ساري الصلاحية (3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول)، بإمكانه السفر إلى خارج السعودية دون تسجيل الخصائص الحيوية»، وفق "سبق" .

ومن جهة ثانية كانت المديرية العامة للجوازات قد كشفت، أنه في حال رغبة الوافد رب الأسرة بإضافة الزوجة والأبناء القصر على رخصة إقامته، فإن الإجراءات تشترط حصول الزوجة المغايرة لديانته على رخصة إقامة مستقلة.

وأكدت أن إجراءات طلب إضافة الزوجات والأبناء القصر على رخصة إقامة رب الأسرة، تتمثل في تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع النموذج من رب الأسرة، إحضار جواز سفر الزوجة والأبناء المراد إضافتهم تعلوه تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم.

كما تتضمن الإجراءات إحضار صورة مستقلة وملونة بمقاس «4×6» لكل فرد من أفراد العائلة، وإحضار أصل إقامة رب الأسرة المطلوب إضافتهم إليها، وفي حال كانت ديانة الزوجة المطلوب إضافتها مختلفة عن ديانة الزوج فيجب حصولها على إقامة مستقلة برسمها المقرر نظاما وقدره 500 ريال.