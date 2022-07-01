شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يبحث مع السفيرة الأمريكية آخر تطورات ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس لبنان العماد ميشال عون، اليوم، مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، حيث بحثا ملف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ومهمة الوسيط الأمريكي السفير آموس هوكشتاين.وفق بيان لرئاسة لبنان.

وأطلعت شيا الرئيس اللبنانى على نتائج الاتصالات التي أجراها الوسيط الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال. وستتواصل الاتصالات اللبنانية - الأمريكية، والأمريكية - الإسرائيلية، لمتابعة البحث في هذا الملف.

وفى وقت سابق أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأمريكي فى المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتين وذلك في ضوء المحادثات التي أجريت معه خلال وجوده في لبنان.