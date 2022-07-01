شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود والهدايا.. مكة المكرمة تستقبل حجاج بيت الله الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مركز التنمية الاجتماعية بوادى فاطمة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج هذا العام بالورود.

وقُدمت لضيوف الرحمن الهدايا تعبيراً عن الفرحة بقدومهم وإظهار معاني المحبة والتآلف والتآخي بين المسلمين، فيما أعرب ضيوف الرحمن عن امتنانهم لهذه اللفتة التي تؤكد المشاعر الأخوية والإسلامية الصادقة التي يكنها الشعب السعودي لضيوف بيت الله الحرام.

ومن جانبهم أكد حجاج بيت الله الحرام، أنهم شعروا بتواجدهم بين أهلهم وذويهم وترابطهم مع الشعب السعودي بروابط الأخوة والمحبة، مثمنين الخدمات التى تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم التي ستمكنهم من أداء فريضة الحج بيسر بكل يسر وسهولة وأمان. حضر الاستقبال محافظ الجموم هاني بن محمود أبوالعلا، و مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي، ومدير مركز تفويج الحجاج بالنوارية حسين العدني.



