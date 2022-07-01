شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات والمبعوث الخاص للرئيس الصيني يبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع المبعوث الخاص للرئيس الصيني يانج جيتشي علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته وتعزيز العمل المشترك المثمر.