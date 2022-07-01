شكرا لقرائتكم خبر عن سفير عُمان لـ"الخليج 365": ثورة 30 يونيو كانت ميلادا للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة، بتهانيه لمصر قيادة وشعبا في الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو والتى كانت بمثابة إيذانا بميلاد انطلاق الجمهورية الجديدة.

أضاف السفير العُمانى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر استعادت من خلال الثورة مكانتها ودورها الطبيعي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعرب الرحبى عن إعجابه وسعادته بما تشهده الدولة المصرية من تطورات على كافة الأصعدة، والتي تصب فى مجملها فى صالح الشعب المصرى الشقيق الذي اسهم في تحقيق الاستقرار والأمن جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية والتي هي دائما صمام أمان للوطن .

واختتم السفير العُمانى تصريحاته قائائلا:"كل عام و مصر الشقيقة حكومة و شعبًا بخير وفي تطور مستمر".