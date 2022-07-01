شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازات"السعودية: حال اختلاف ديانة زوجة الوافد..يجب حصولها على إقامة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنه في حال رغبة الوافد رب الأسرة بإضافة الزوجة والأبناء القصّر على رخصة إقامته، فإن الإجراءات تشترط حصول الزوجة المغايرة لديانته على رخصة إقامة مستقلة. وفق "عكاظ" .

وأكدت"الجوازات"، أن إجراءات طلب إضافة الزوجات والأبناء القصر على رخصة إقامة رب الأسرة، تتمثل في تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع النموذج من رب الأسرة، إحضار جواز سفر الزوجة والأبناء المراد إضافتهم تعلوه تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم.

كما تتضمن الإجراءات إحضار صورة مستقلة وملونة بمقاس «4×6» لكل فرد من أفراد العائلة، وإحضار أصل إقامة رب الأسرة المطلوب إضافتهم إليها، وفي حال كانت ديانة الزوجة المطلوب إضافتها مختلفة عن ديانة الزوج فيجب حصولها على إقامة مستقلة برسمها المقرر نظاما وقدره 500 ريال.

وأفادت «الجوازات» بأنه إذا كانت الزوجة المراد إضافتها إلى إقامة زوجها تم الزواج منها داخل السعودية، فيجب أولا أن تنقل كفالتها إلى زوجها بعد إحضار صورة من عقد الزواج ودفع الرسوم المقررة نظاما، ومن ثم تضاف إلى إقامة زوجها، وإذا كان الأبناء القصّر المطلوب إضافتهم إلى إقامة رب الأسرة من مواليد السعودية فيجب إحضار أصل وصورة من شهادة الميلاد، كما تتطلب الإجراءات وجود تقرير طبي من أحد المستشفيات أو المستوصفات المعتمدة ويتم إرسال التقرير آليا.