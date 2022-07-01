شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: ثوابت الإمارات إزاء القضايا العربية قائمة على الحلول السلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الإمارات ثابتة دائما على مواقفها إزاء القضايا العربية والقائمة على الحلول السلمية للتوترات، وعدم إتاحة الفرصة للتدخلات الخارجية ذات التأثير السلبي.



وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "مواقف ثابتة" إلى أن آخر هذه المواقف جاء في ما أكدته الإمارات أمام مجلس الأمن أمس بشأن الأزمة في سوريا، إذ شددت على ضرورة أن يرتكز الحل السياسي على المسار الدستوري، باعتباره المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة سورية للدفع قُدماً بالعملية السياسية، ومن دون تدخلات أو إملاءات خارجية.



وقالت الصحيفة إن الأمر ذاته ينطبق على الأزمة الليبية حيث تحرص الإمارات على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، وذلك من خلال تضافر الجهود لتحقيق التوافق الوطني وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة والتنافس على السلطة وما يتخلله أحياناً من اشتباكات مسلحة .



وأشارت إلى أنه من هذا المنطق ينبع ترحيب الإمارات بسعي الأطراف الليبية للتهدئة وتجنب الانزلاق في دوامة من العنف، وإعطاء الفرصة للحوار الليبي – الليبي بالرغم من الاختلافات الحالية، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ووفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون.



وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها ضرورة التركيز في الأزمة الليبية على تحقيق مصالحة وطنية شاملة وتفعيل حوارٍ حقيقي يشمل مكونات المجتمع الليبي كافة، من أجل بناء الثقة بين الجميع، بما يفضي إلى السلام المنشود.