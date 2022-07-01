شكرا لقرائتكم خبر عن 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها وبعد إجراء 1362 فحصا، تم تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 6 من المصابين وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة - في بيان الخميس - أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 59 ألفا و814 مصابا، منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 58306 حالات، والوفيات 983 شخصًا.