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137 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها وبعد إجراء 1362 فحصا، تم تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 6 من المصابين وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة - في بيان الخميس - أن إجمالي إصابات في موريتانيا بلغ 59 ألفا و814 مصابا، منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 58306 حالات، والوفيات 983 شخصًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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