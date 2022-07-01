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طقس الخليج.. نهار صافى بالإمارات وطقس معتدل بالبحرين

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القاهرة - سامية سيد - تغلب ردجات الحرارة المرتفعة على عواصم الخليج العربى مع اعتدال طفيف خلال ساعات الليل.

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 44°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

الإمارات

 

سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي أعلى بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

 

البحرين

 

سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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