شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقر زيادة فى أسعار البنزين والديزل بداية من غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر يوليو 2022 بمقدار يراوح بين 48 و49 فلساً في البنزين و6 فلوس في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يونيو 2022.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الإماراتية الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من يوم غد الجمعة أول يوليو 2022، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر "98" بمقدار 48 فلساً من 4.15 دراهم في يونيو إلى 4.63 درهم في يوليو، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي "95" بمقدار 49 فلساً من 4.03 درهم في يونيو إلى 4.52 درهم في يوليو، وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" "91" بمقدار 48 فلساً من 3.96 في يونيو 2022 إلى 4.44 في يوليو 2022.

وصعد سعر لتر الديزل بمقدار 62 فلساً لكل لتر من 4.14 درهم في يونيو إلى 4.76 درهم في يوليو 2022.

يذكر أن اللجنة قد أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021، كما أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة الإماراتية بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.