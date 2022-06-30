شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يؤكد تعافيه من كورونا ومباشرة مهامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، اليوم /الخميس/، تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصيب به في مطلع هذا الأسبوع، وأنه سيباشر مهامه اليومية.

وقال الرئيس الصومالي - في رسالة بعث بها إلى الشعب الصومالي حول حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس، أوردتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - "إن الفحوصات الطبية المتعلقة بكوفيد-19 أظهرت أنني تعافيت منه، وعليه سأباشر مهامي اليومية، إن شاء الله، لمواصلة العمل الوطني".



وأضاف "بعد خمسة أيام من الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الخاصة بمجتمع الرعاية الصحية بشأن كوفيد-19، أجريت الاختبار النهائي أمس واليوم، وجاءت النتائج إيجابية وخالية من الفيروس، وبالتالي، عدت إلى العمل".



من جهة أخرى، هنأ حسن شيخ محمود الشعب الصومالي بمناسبة أسبوع الحرية في البلاد، وحثه على العمل معا لإنقاذ الشعب من آثار الجفاف.