شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 13 إرهابيا وضبط صواريخ ومواد متفجرة في بغداد وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الخميس عن القبض على 13 إرهابياً بينهم مجرم خطر وضبط صواريخ ومواد متفجرة في بغداد وكركوك.



وقالت الوكالة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "قاعدة بيانات متكاملة عن قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية، مكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عمليات استباقية في محافظتي بغداد وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على 13 إرهابياً من المطلوبين وفق احكام المادة (4/إرهاب)، بينهم مسؤول عن عمليات قتل وتهجير المواطنيين العزل وآخر يعمل ضمن ما يسمى بولاية الجنوب، فضلًا عن عمل أحدهم بما يسمى كتائب صلاح الدين الداعشية وأربعة آخرين عملوا كعناصر أمنيين ضمن ما يسمى ولاية كركوك وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش المتواجدين في المحافظة ذاتها".



وأضافت أن "مفارز الوكالة ألقت القبض على إرهابي آخر بعملية خاطفة في قضاء الدبس مطلوب وفق المادة 4/ إرهاب وعمل بصفة أمني وناقل للمواد الغذائية وحول منزله وكراً للإرهابيين الأجانب، فضلا عن كونه من عائلة داعشية ولديه ثلاثة من أخوته ضمن صفوف داعش".