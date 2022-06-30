شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: عدد المسجلين فى الاستفتاء على الدستور يتجاوز الـ 9ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات فى تونس رضا الميساوى، اليوم الخميس، أن عدد مكاتب تسجيل الناخبين للتسجيل الإرادي والآلي توزعت بين 686 مكتبا و700 مكتب متنقل، وفق "موزاييك" .

وأوضح أن عدد المسجلين بالداخل إداريا 8.939.773، وعدد المسجلين آليا 358.291، ليصل العدد الجملي للمسجلين للاستفتاء 9.069.460 مسجلا.

ومن جهة ثانية، يبحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بدون رمضان، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المقرر 25 يوليو المقبل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد ناقش مع رئيسة الحكومة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وسير المرافق العمومية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أهمية توفير كافة أوجه الإحاطة الشاملة للحجيج الذين سيؤدون فريضة الحج في أفضل الظروف، إلى جانب مناقشة انطلاق موسم الحصاد وتوفير الأماكن اللازمة لتخزين الحبوب، كذلك تم التطرق إلى سير الامتحانات الوطنية حتى تتم في أحسن الظروف وضرورة أن يعامل الجميع على قدم المساواة والتصدي في هذا الإطار إلى كل محاولات الغش.