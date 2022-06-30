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"الحج والعمرة" تقدم إرشادات مهمة للحجاج القادمين بالطائرة..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الحج والعمرة إرشادات مهمة للحجاج القادمين للأراضى المقدسة عبر الرحلات الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر".

نورد أهم تلك الإرشادات في السطور التالية..

 

ـ تأكد من أوزان الحقائب وأحجامها وأنها مطابقة للشروط المسموح بها من قبل شركة الطيران

ـ احرص على حمل مقتناياتك الثمينة والقابلة للكسر في الحقيبة اليدية ، وفى حالة حمل النقود تأكد من أنها وفق الحد المسموح به، ووفق تعليمات نموذج الإفصاح الذى يضمن لك حقك .

ـ لا تنسى المستندات والوثائق الرسمية اللازمة لاستكمال إجراءات الرحلة وأهمها جواز السفر والتذكرة وشهادة البى سى آر .

ـ أكمل التطعيمات اللازمة للأمراض المعدية مثل حفاظا على صحتك

ـ تأكد من وجود الأجهزة المهمة لحالتك الصحية مثل قياس السكر .

ـ تأكد من معلومات وبيانات التواصل مع شركة الطواف لخدمتك عند الحاجة

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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