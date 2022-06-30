شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات تحمل 52 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا، والذين تُقدر أعدادهم بما يزيد على 90 ألف لاجئ، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر منها للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون الأوكرانيون.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن إرسال الطائرة يأتي استجابة للمحادثات التي جرت بين ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وتيودورا جينشوفسكا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، والتي تناولت العلاقات الثنائية وجهود دولة الإمارات في تقديم الدعم الإغاثي للاجئين الأوكرانيين.

من جانبه، أكد سفير الإمارات لدى بلغاريا سلطان راشد الكيتوب، حرص بلاده على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الإنسانية في ضوء توجيهات القيادة بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الأوكرانيين المتواجدين في دول الجوار، وانسجاماً مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها كافة في أزماتها.