شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات بعد اقتحام المستوطنين مقام يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي: إن شابًا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ ونقل إلى المستشفى، فيما أصيب 16 آخرون بالرصاص المطاطي 4 منهم نقلو للمستشفيات، وذلك خلال مواجهات في محيط مقام يوسف عقب اقتحام المستوطنين له .



وأضاف: "40 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، نقل منهم 4 أطفال ورضيع إلى مستشفى (رفيديا) لتلقي العلاج، فيما جرى إخلاء عائلتين من منزليهما بسبب الغاز الكثيف " .



واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وتندلع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال كلما اقتحم ساكنو المُستوطنات المحيطة بنابلس قبر يوسف.