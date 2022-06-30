شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل حارسين من المسجد الأقصى و8 فلسطينيين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارسين من المسجد الأقصى المبارك، وقال شهود عيان إنه تم الاعتداء على الحارسين عند باب الملك فيصل قبل اعتقالهما.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة، وقالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، فيما تم اعتقال شابين من مخيم "عايدة" في بيت لحم إلى الجنوب من القدس.



واعتقل الاحتلال طالبًا من مخيم العروب شمال الخليل، وأسيرًا مُحررًا من بلدة "عرابة" جنوب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، إلى جانب شاب آخر من "طولكرم".