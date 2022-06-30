شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة "الهولو دكتور" لخدمة ضيوف البيت الحرام خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن وزير الصحة بالسعودية فهد الجلاجل، خدمة «الهولو دكتور» للاستشارات الطبية بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، التي يتم من خلالها تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف البيت الحرام، خلال موسم الحج عبر تقنية الاتصال المرئى، وتشمل هذه الخدمات «الكشف والتشخيص وصرف العلاج» من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي في الرياض.وفق"عكاظ".

ويتيح استعمال هذه التقنية تفاعل الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض مع المريض مباشرة من خلال الجهاز الموجود بالمطار لتقديم الاستشارة الطبية وفحص المؤشرات الحيوية بشكل مباشر وسريع (في اللحظة نفسها).

وأوضح الوزير أنه جرى ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه الخدمة التي يُقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة لتقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، فيما جرى تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف استشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي: الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية.

ومن جانبه، ثمن وزير الصحة جهود الدولة والاهتمام الذى توجهه لتوفير السبل والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم نسك الحج في أجواء مريحة وآمنة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة استعدت مبكرًا لحج هذا العام عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية، تضم الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج.