شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن 21 رحلة لموسم الحج.. الكويت: انطلاق أولى رحلات الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم أولى الرحلات الجوية لطلائع حجاج بيت الله الحرام من مطار الكويت الدولي إلى الأراضي المقدسة، وغادر أول الأفواج من مبنى «T4» متجهاً إلى المدينة المنورة عبر طائرة الخطوط الجوية الكويتية، والتي أقلت 130 حاجاً.وفق"القبس".

وسوف تشغل الإدارة العامة للطيران المدني ستشغل 21 رحلة لموسم الحج لنقل 6200 حاج على متن 4 شركات للطيران.

ومن جهة أخرى، تستعد الإدارة العامة للطيران المدني فى الكويت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الإجراءات لتيسير حركة الركاب، وفق "القبس" .

وكشفت إحصائية حديثة فإن إجمالي عدد المغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي خلال إجازة عيد الأضحى من 7 يوليو المقبل وحتى 16 يوليو المقبل، سيبلغ نحو 542 ألف راكب.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي عدد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت سيبلغ نحو 3484 رحلة، منها 1737 رحلة قادمة على متنها 285 ألف راكب، فيما ستغادر 1747 رحلة على متنها 257 ألف راكب، كاشفة أن الوجهات الأعلى سفراً هي القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة ومن ثم جدة.