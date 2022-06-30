شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم نقل حجاج الداخل ومعايير تقييم الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية،على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ضرورة التقيد بسقف السعر المعتمد لبرنامج النقل خلال موسم حج هذا العام ، وفق صحيفة"عكاظ".

وأوضحت الوزارة، أن أجور النقل داخل مكة المكرمة من وإلى نقاط التجمع يومي الثامن والثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ذي الحجة 300 ريال لكل حاج، وأجور النقل داخل المشاعر المقدسة بالنسبة لرحلة المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة) للحجاج غير المشمولين بالنقل بقطار المشاعر فتكون 300 ريال، وبالنسبة للحجاج المشمولين بالنقل بقطار المشاعر فتكون 250 ريالًا، والنقل من جدة أو الطائف فتكون الأجور 800 ريال، وما يزيد عن 200 كيلو متر فتكون أجوره 1200 ريال، فيما ستكون رسوم النقل الجوي 2400 ريال شاملة خدمة الطيران + النقل من المطار (المطار - منى - المطار)، وشاملة تكاليف نقل الحجاج من المطار إلى المشاعر المقدسة والعودة إلى المطار عند المغادرة.

من جهة أخرى، حددت الوزارة معايير تقييم أداء الشركات والمؤسسات خلال الحج. وتضمنت المعايير نتائج زيارات لجان المراقبة والمتابعة في المشاعر المقدسة لآخر موسم عملت فيه المنشأة 20% من معدل زيارات المسح لمشعر منى، و60%من معدل زيارات التقييم، و20% من معدل زيارات المسح لمشعر عرفات وتعادل 46 نقطة في استمارة التقييم، ومشاركة المنشأة في برنامج الحضانات والروضات الموسمية لأطفال الحجاج وخصص لها درجتان، واستلام أجهزة اللاسلكي (جهاز لکل مخيم) وخصص لها 3 درجات.

والتزام المنشأة بضوابط واشتراطات الدفاع المدني (يتم الحسم بناء على طلب الجهة) وخصص لها درجتان، والتزام المنشأة بضوابط واشتراطات الجهات الأخرى ذات العلاقة وخصص لها درجتان، وإعادة المنشأة لموقع إضافي بعد تخصيصه لها حسم نصف نقطة. وتوثيق عقود الإعاشة لكامل عدد الحجاج المتعاقد معهم وخصص لها أربع نقاط، وإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأة وخصص لها ثلاث درجات، وادخال بيانات الحافلات وتوثيق العقود حسم (0.5) نقطة عن كل يوم تأخير، وخصص لها ثلاث درجات، والالتزام بالتعليمات التشغيلية المبلغة للمنشأة من الوزارة وتشمل (جدولة التفويج للقطار- جدولة التفويج للجمرات - ترحيل الحجاج للمغادرة من المخيم حسب الموعد المحدد - حجز الحافلات في الموقف المخصص لها - توفير حافلات بأجهزة تتبع - أي تعليمات أخرى).

وخصص لها خمس درجات، والالتزام بالحضور للفعاليات وحين الطلب، وتشمل (ورش العمل العامة - الدورات التدريبية - اللقاءات - جلسات التحقيق لدى لجنة النظر في المخالفات - قرعة التخصيص) حسم (0.5) نقطة عن كل حالة، وعدم تقديم عقود استئجار مباني إسكان الحجاج بمكة المكرمة في الموعد المحدد (للبرنامج الميسر- خدمة السكن بمكة المكرمة للشريحة حسم درجة ونصف لكل برنامج، وتجاوب المنشأة مع المراسلات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية حسم نصف نقطة لكل حالة وخصص لها ثلاث درجات، ومعدل تقييم أداء المنشأة لآخر خمسة مواسم عملت فيها المنشأة (مجموع تقييم الأداء للأعوام 100 وخصص لها خمس نقاط، وطلبات لم تنفذ من المنشأة (فتح مكتب - تجديد السجل شطب السجل - تغيير العنوان - تغيير المدير) حسم (0.5) نقطة عن كل طلب وبحد أقصى (3) نقاط، ومشاركة المنشأة في برامج المسؤولية المجتمعية المدعومة من الوزارة (قيمة إضافية تحددها الإدارة)، وعقوبة الإيقاف إذا زادت سنوات الإيقاف عن سنتين فتحسب النتيجة صفر وخصص لها عشر درجات والغرامات المالية، ويتم حسابها كالتالي: 10 - (مجموع الغرامات المالية وخصص لها عشر درجات وتخفيض عدد الحجاج من لجنة النظر وخصص لها درجتان.