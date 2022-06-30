شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 6428 حاجا من القرعة المدينة المنورة وتفويج 285 إلى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، اليوم الخميس ، 524 حاجا من بعثة حج القرعة.

وبلغ إجمالي عدد حجاج القرعة الذين وصلوا الأراضي المقدسة حتى الآن، بلغ 6 ألاف و428 حاجا ؛ وذلك قبل آخر رحلات البعثة إلى المدينة المنورة يوم السبت المقبل.



وقام مسئولو بعثة حج القرعة، بانهاء إجراءات الحجاج فور وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتسكينهم بالفندقين اللذين تم التعاقد عليهما، والمواجهين للمسجد النبوي الشريف.



وفي السياق ذاته، قام مسئولو البعثة اليوم، بتفويج 285 حاجا إلى مكة المكرمة، بعد أن قضوا خمسة أيام في المدينة المنورة بجوار الرسول الكريم.



وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد مسئولو غرفة عمليات البعثة، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، ولم تظهر أية حالات مرضية أو طارئة، تستلزم النقل إلى المستشفيات.



وكان اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، قد أعلن في وقت سابق، استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة، لنقل باقي حجاج البعثة إلى المدينة المنورة؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لآداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.