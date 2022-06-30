شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 مستوطنين خلال اقتحامهم قبر يوسف فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 إسرائيليين أصيبوا برصاص مسلحين فلسطينيين خلال تصديهم اقتحام الجيش الإسرائيلي وإسرائيليين لقبر النبي يوسف بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوسائل إلى أن الجيش الإسرائيلي أخلى قبر النبي يوسف من الإسرائيليين ونقل 3 مصابين منهم لتلقي العلاج.

وأفادت وكالة "معا" بأن مسلحين فلسطينيين تصدوا بإاطلاق النار على القوات الإسرائيلية والإسرائيليين فور اقتحامهم للمدينة.