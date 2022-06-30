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إصابة 3 مستوطنين خلال اقتحامهم قبر يوسف فى نابلس

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 إسرائيليين أصيبوا برصاص مسلحين فلسطينيين خلال تصديهم اقتحام الجيش الإسرائيلي وإسرائيليين لقبر النبي يوسف بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوسائل إلى أن الجيش الإسرائيلي أخلى قبر النبي يوسف من الإسرائيليين ونقل 3 مصابين منهم لتلقي العلاج.

وأفادت وكالة "معا" بأن مسلحين فلسطينيين تصدوا بإاطلاق النار على القوات الإسرائيلية والإسرائيليين فور اقتحامهم للمدينة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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