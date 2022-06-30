شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أردنية: 3 وفيات في حادث سقوط بحفرة في العاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي شخصان بعد سقوطهما في حفرة داخل منزل في عمان، وكذلك أحد رجال الدفاع المدني خلال محاولته إنقاذهما، مساء أمس الأربعاء.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي في بيان صحفي، إن فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب عمان، يساندها فريق الإنقاذ الدولي الأردني، استجابت مساء الأربعاء لبلاغ وردها عن حادث سقوط لشخصين داخل الحفرة التي يزيد عمقها عن 30 متراً، في منزل في محيط منطقة الدوار السابع.

وبين المتحدث الإعلامي أن فرق الانقاذ تمكنت من إخراج الشخصين اللذين تبين أنهما فارقا الحياة.

وفارق الرقيب بالدفاع المدنى الأردني عدي محمد الخرابشة، الحياة أثناء مشاركته في عملية إنقاذ نفذتها كوادر الدفاع المدني، لإخراج الشخصين.