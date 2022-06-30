شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين تفجير إرهابى استهدف موكب مسئول بمحافظة عدن اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مسؤول أمني في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن جنوب الجمهورية اليمنية ، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

‏وشددت الخارجية الكويتية، في بيان، على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وسقط عدة قتلى وجرحى، فى انفجار استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج بمديرية خور مكسر فى عدن جنوبى اليمن، غير أنه نجا من الحادثة.

وأفاد شبكة " سكاى نيوز" بمقتل 4 من مرافقين مدير أمن محافظة لحج، اللواء صالح السيد، الذي نجى من التفجير ووضعه الصحي جيد.

ووقع الانفجار، وفقا لوسائل إعلام محلية في وسط العاصمة المؤقتة عدن.