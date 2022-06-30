شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: نتابع ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد زيارة الوسيط الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأمريكي فى المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتين وذلك في ضوء المحادثات التي أجريت معه خلال وجوده في لبنان.

وأضاف عون ،خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا بقصر بعبدا، أن لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وذلك لرغبة لبنان في المحافظة على الاستقرار والأمن على الحدود الجنوبية.



وتم خلال اللقاء بحث الوضع في الجنوب قبل أسابيع من التقرير الذي ينوي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 21 يوليو المقبل.



وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات عدة.