شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء الليبية: الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات وعيد الأضحى السبت 9 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دارُ الإفتاء الليبية أن يوم غدٍ الخميس الموافق الـ 30 من شهر يونيو الجاري هو غرةُ شهر ذي الحجة لهذا العامِ 1443هجري.

وأكدت دار الإفتاء الليبية في بيان لها – نقلته وكالة الأنباء الرسمية - أن يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة الموافق 8/ 7/ 2022م، هو يوم الوقوف بعرفة، وأن السبت العاشر من ذي الحجة، الموافق: 9/ 7 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعت دار الإفتاء الليبية أن يكونَ هذا الشهر شهرَ خيرٍ وبركةٍ، وأمنٍ وسلامٍ ورخاءٍ، على بلادِنا وسائرِ بلادِ المسلمين.