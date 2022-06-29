شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق مشروع العمل المناخى التحفيزى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، اليوم الأربعاء، مشروع العمل المناخى التحفيزى فى العراق بالشراكة مع كندا والمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أطلق بالشراكة مع كندا والمملكة المتحدة بحضور وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحى، مشروع العمل المناخي التحفيزى فى العراق".

فيما أكدت ممثلة البرنامج زينة علي أحمد في كلمة لها خلال إطلاق المشروع، أن "المشروع سيدعم الجهود الوطنية للتكيف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من حدته ومساعدة الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس"، مبينةً، أنَّ "مدة المشروع عامان".

وأضافت، أن "التركيز الأساسي للمشروع سينصب على الاستعداد للجفاف وإدارة موارد المياه والطاقة المتجددة، وهي المجالات الثلاثة التي تضع العراق في خطر بيئي كبير".