شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُبلغ ممثل الأمم المتحدة الاستياء من تصريحاته بشأن تظاهرات مرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج على، اليوم /الأربعاء/ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، حيث أبلغه استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التى صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة يوم غد الخميس.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن وكيل وزارة الخارجية السودانية أشار إلى أن تصريحات بيرتس بُنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في السودان، وذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية السودانية، أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية ومساس بالسيادة الوطنية، مؤكدا على احترام حكومة السودان لحق حرية التعبير و التظاهر السلمى.

وأوضح أن سلطات إنفاذ القانون ممثلة في النيابة العامة والشرطة تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة وفقا لواجباتها المنصوص عليها فى القانون.