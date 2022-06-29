الارشيف / اخبار الخليج

ليبيا تعلن انتشال 20 جثة لأشخاص ماتوا عطشا بالصحراء قرب الحدود مع تشاد.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن انتشال 20 جثة لأشخاص ماتوا عطشا بالصحراء قرب الحدود مع تشاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم، انتشال جثث 20 شخصاً توفيوا عطشاً في الصحراء بالقرب من الحدود مع تشاد.

 

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية في بيان صحفى، أن "فريق الجهاز انتشل جثث 20 شخصاً وجدت في الصحراء، بعد تعطل سيارتهم... وقضوا جميعاً عطشاً."

 

وكانت السيارة متوجهة من دولة تشاد إلى ليبيا، وعُثر عليها على مسافة 310 كم جنوب الكفرة، على بعد 120 كلم عن الحدود الليبية – التشادية، وفقاً للبيان.

 

ونشر الجهاز مقطع فيديو يظهر عدداً من الجثث بالقرب من سيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ويقوم عناصر الإسعاف بوضع الجثث في أكياس سوداء مخصصة لحفظ الموتى.

291010918_5466322556739357_1754825986315246649_n

 

291047177_5466321950072751_6496347956380838688_n
 
291167435_5466321866739426_308982570373460443_n

 

290980513_5466322176739395_225485797472652275_n
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا