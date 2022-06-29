شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون مجهولون يستهدفون دورية شرطة بمحافظة ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين هاجموا دورية شرطة تقل موقوفين، وقتلوا شخصًا لم تعرف هويته بعد، في ناحية السلام بمحافظة ميسان.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن مسلحين مجهولين استهدفوا دورية شرطة تقل موقوفين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح في ناحية السلام بمحافظة ميسان.

وأوضح أنه لم يتم معرفة المقتول والمصاب، إن كانا من الموقوفين أو صادف مرورهما لحظة الحادث.