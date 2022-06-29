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سوريا تقرر الاعتراف "باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السورية قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله إنه "تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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