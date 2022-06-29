شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تقرر الاعتراف "باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السورية قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله إنه "تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".