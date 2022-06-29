خضار يمكن أن تنقذ من السرطان.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

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أعلن الدكتور أليكسي كالينيتشيف، أخصائي الغدد الصماء، خبير التغذية الروسي، أن نوعا من الخضار يعتبر وسيلة فعالة للوقاية من السرطان وأمراض الدماغ.



ويشير الأخصائي إلى خصائص الطماطم في هذا المجال، التي بفضل مادة الليكوبين، تساعد على الوقاية من سرطان البروستات والقولون والثدي.

ويقول، "إن تأثير مادة الليكوبين متعدد. فهي كاروتينويد تخفض خطر الإصابة بسرطان البروستات والقولون والثدي، وكذلك احتشاء عضلة القلب وتمنع تصلب الشرايين".

ويضيف، تساعد مادة الليكوبين أيضا في حالة أمراض الدماغ، حيث تخفض مستوى الهيموغلوبين السكري وتخفض ضغط الدم.