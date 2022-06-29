شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين مقتل أفراد القوات المسلحة السودانية على الحدود مع إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الاثيوبية، والتي أسفرت عن مقتل 7 جنود ومدني سودانيين في اثيوبيا، معرباً عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن إدانة الجامعة العربية لمقتل افراد القوات المسلحة السودانية، مجدداً دعوة الأمين العام الى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، ومشدداً على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.