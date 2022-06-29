شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبحث سُبل تعزيز التعاون القضائي مع سلطنة عُمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع السفير العماني لدى العراق، حامد بن أحمد عيدروس، المقترحات الخاصة بالتعاون القضائي مع سلطنة عمان.



وذكر إعلام القضاء العراقي - في بيان، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم السفير العماني حامد بن أحمد عيدروس"، موضحا أن "زيدان بحث مع السفير العماني سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعاون القضائي".