شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يسلم الرئيس اللبناني تشكيل الحكومة الجديدة بعد 6 أيام من التكليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد قرابة 6 أيام من تكليفه بتشكيل الحكومة إثر الاستشارات النيابية الملزمة التي أجرها عون مع الكتل النيابية والمستقلين يوم الخميس الماضي، حيث اسفرت عن تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بأغلبية 54 صوتا.



جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي وعون اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية على نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها ميقاتي على مدار يومي أمس وأول أمس.



وعقب اللقاء، قال ميقاتي إنه سلم الرئيس ‎ميشال عون التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة.