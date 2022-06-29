شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العليمي يعزي ملك الاردن في ضحايا حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، امس، برقيه عزاء ومواساة الى اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الاردنية الهاشمية، عزاه فيها في ضحايا حادث تسرب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة والذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى.



وعبر الرئيس، عن احر التعازي وصادق المواساة لجلالته ولأهالي وذوي الضحايا بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويجنب المملكة الاردنية الهاشمية كل سوء ومكروه.