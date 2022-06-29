شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وحار فى الإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب درجات الحرارة المرتفعة على طقس الخليج مع تباين فى صفاء الأجواء من مدينة إلى أخرى..

توقع المركز الوطني للأرصاد فى السعودية، أن تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك اجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان خاصة الساحلية

السعودية:الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا نهاراً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً شرقاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، رطب ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .