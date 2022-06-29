شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يتضامن مع الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، عن تضامنها مع الأردن جراء حادث سقوط وانفجار صهريج محمل بمادة غازية سامة أثناء نقله في ميناء العقبة، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وعبرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها إلى الأردن حكومة وشعبا وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.