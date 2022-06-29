شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كردستان العراق وقائد التحالف الدولي يبحثان التعاون لمحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، مع قائد التحالف الدولي في العراق سبل تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب في الإقليم.



وذكر مكتب بارزاني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء -، أن الأخير "استقبل الجنرال جون برينان قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، حيث ناقش الجانبان آخر تطورات الحرب على الإرهاب وضرورة التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي واستمرار مساندة التحالف الدولي للعراق وإقليم كردستان.



وجدد بارزاني، وفق البيان، التعبير عن شكر وتقدير إقليم كردستان لأمريكا والحلفاء للدعم والمساندة اللذين قدموهما خلال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وما زالوا يقدمونهما، مشددا على دعم رئاسة الإقليم وحكومة كردستان لعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وتوحيد قوات البيشمركة".



من جانبه، أكد برينان، أن أمريكا ستواصل دعمها ومساعدتها للبيشمركة لغرض جمعهم تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وتحت ظل قيادة واحدة، لتتحول إلى قوة وطنية مهنية قادرة ومتمكنة من أداء مهامها.