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رئيس الوزراء الصومالي الجديد يتسلم مهام منصبه

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القاهرة - سامية سيد - تسلم دولة رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري، اليوم الثلاثاء مهام منصبه من محمد حسين روبلي رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق، ذلك في حفل تسليم المهام بالقصر الرئاسي، وبحضور رئيس مجلس الشعب الفيدرالي شيخ آدم مدوبي، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله وبعض أعضاء النواب ومسؤولي آخرين.

وأعرب روبلي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الجديد، متمنيا له النجاح والتوفيق في خدمته للوطن والمصلحة العامة للشعب الصومالي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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